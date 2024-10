Roma-Inter 0-1 nel segno di Lautaro Martinez: Olimpico sbancato! (Di domenica 20 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-1 Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo Stadio Olimpico dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. GOL DEL VANTAGGIO – Se il primo tempo si chiude sul punteggio di parità con tante palle-gol nei primi venti minuti e meno nella seconda parte, la ripresa quasi sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Avvio movimentato, con Roma e Inter che rispondono colpo su colpo. Dopo cinque minuti tiraccio di Nicolò Barella dai venti metri, mentre due minuti più tardi Lorenzo Pellegrini non trova la palla sul più bello in area di rigore. Brava la retroguardia nerazzurra. Al 59? l’Inter sblocca il match. Inter-news.it - Roma-Inter 0-1 nel segno di Lautaro Martinez: Olimpico sbancato! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-1, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo Stadiodopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0. GOL DEL VANTAGGIO – Se il primo tempo si chiude sul punteggio di parità con tante palle-gol nei primi venti minuti e meno nella seconda parte, la ripresa quasi sulla falsa riga della prima frazione di gioco. Avvio movimentato, conche rispondono colpo su colpo. Dopo cinque minuti tiraccio di Nicolò Barella dai venti metri, mentre due minuti più tardi Lorenzo Pellegrini non trova la palla sul più bello in area di rigore. Brava la retroguardia nerazzurra. Al 59? l’sblocca il match.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma Inter - polemiche per un cartellino rosso non dato a Cristante per fallo su Thuram : nerazzurri furiosi – VIDEO - Parliamo del contatto al limite dell’area tra Cristante e Thuram, che ha fermato il francese lanciato […]. Roma Inter, ancora polemiche in campo! Un rosso non dato a Cristante dopo un fallo su Thuram: nerazzurri furiosi – VIDEO Nel primo tempo di Roma Inter si è verificato un episodio che ha fatto arrabbiare e non poco tutti gli interisti. (Calcionews24.com)

Roma-Inter 0-1 LIVE : segna Lautaro Martinez - errori di Zalewski e Celik! - IL TABELLINO Roma-Inter 0-1 MARCATORI: 60` Lautaro Martinez (I) ASSIST: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè (dal... (Calciomercato.com)

Roma Inter - c’è un curioso retroscena su Calhanoglu e Barella : il turco non al top già prima del match? - Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro, il turco non era al […]. Roma Inter, c’è un curioso retroscena riguardo Calhanoglu e Barella: il turco non era al top già prima della partita contro i giallorossi? La situazione Hakan Calhanoglu è uscito al dodicesimo minuto di Roma Inter per una sospetta contrattura all’adduttore sinistro. (Calcionews24.com)