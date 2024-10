Rapinano anziana e aggrediscono i poliziotti: due arresti a Roma dopo un inseguimento (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ottobre 2024 – Due cittadini romeni, di 30 e 36 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore con l’accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini, gravemente indiziati, avrebbero aggredito un’anziana donna, spingendola contro un’auto in sosta e strappandole una collana d’oro, per poi tentare di fuggire. La rapina in via Monteforte L’aggressione è avvenuta in via Monteforte, quando la donna, intenta a camminare con il carrello della spesa, è stata avvicinata alle spalle da uno dei due uomini. Mentre il complice faceva da palo con atteggiamento guardingo, l’aggressore ha strappato con violenza la collana dal collo della vittima, spingendola contro un’auto parcheggiata per garantirsi la fuga. inseguimento e arresto La prontezza degli agenti di Polizia presenti sul posto ha permesso un rapido intervento. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Due cittadini romeni, di 30 e 36 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore con l’accusa di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini, gravemente indiziati, avrebbero aggredito un’donna, spingendola contro un’auto in sosta e strappandole una collana d’oro, per poi tentare di fuggire. La rapina in via Monteforte L’aggressione è avvenuta in via Monteforte, quando la donna, intenta a camminare con il carrello della spesa, è stata avvicinata alle spalle da uno dei due uomini. Mentre il complice faceva da palo con atteggiamento guardingo, l’aggressore ha strappato con violenza la collana dal collo della vittima, spingendola contro un’auto parcheggiata per garantirsi la fuga.e arresto La prontezza degli agenti di Polizia presenti sul posto ha permesso un rapido intervento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, rapinano un’anziana ed aggrediscono gli agenti intervenuti: arrestati 2 uomini - L’hanno seguita e poi rapinata spintonandola con violenza contro un’auto in sosta. L’ennesima rapina a Roma, questa volta ai danni di una donna anziana, è avvenuta in via Monteforte. Una volta fermati ... (msn.com)

Roma, anziana braccata dopo la spesa: in due le strappano la collanina e la spintonano contro un'auto - Rapina in via Monteforte a Villa Gordiani. La donna è stata spintonata contro un'auto ma gli agenti hanno assistito alla scena e, dopo essere stati aggrediti, li hanno arrestati ... (roma.corriere.it)

Aggredita alle spalle e rapinata: esploso in aria a Civitanova un colpo di pistola - La rapina è avvenuta alle 7.30, la vittima, una 76enne che abita poco distante dalla zona in cui è avvenuta l’aggressione, era uscita come faceva tutte le mattine per portare fuori il cane. L’anziana ... (corriereadriatico.it)