Prometheus 2024 la grande esercitazione Prove di disatri con la Protezione civile

Si chiama "Prometheus 2024" ed è il nome della grande esercitazione della Protezione civile comunale in programma per oggi. Si svolgerà oggi infatti domenica 20 ottobre la giornata individuata per la consueta esercitazione della Protezione civile comunale che si avvarrà della collaborazione delle varie associazioni di volontariato del territorio che operano nello stesso ambito. L'iniziativa coinvolgerà: Croce Rossa Italiana, Arciconfraternita di Misericordia, La Racchetta, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo di P.C. Sostenitori operatori di Polizia. Una combinazione di atti simulati e attività concrete che coinvolgeranno uomini, mezzi e tecnologie solitamente impiegati durante eventi calamitosi.

Prometheus 2024 : domenica 20 ottobre esercitazione della Protezione civile comunale - Al termine è prevista una riunione di debriefing per analizzare quanto svolto, individuare eventuali criticità e apportare misure migliorative alle procedure di emergenza. . Sostenitori operatori di Polizia. Dalle 8 e per tutta la mattinata, il “campo base” sarà in via Setteponti presso il centro polifunzionale di protezione civile, dietro la sede della PM: non si tratterà solo di verificare ... (Lanazione.it)

