Patrizia Russo accoltellata nel sonno dal marito Giovanni Salamone, lui ha tentato il suicidio (Di domenica 20 ottobre 2024) In carcere da quattro giorni per l'omicidio della moglie Patrizia Russo, Giovanni Salamone avrebbe tentato di togliersi la vita. A dare la notizia è il sindacato Osapp.Salamone, 61 anni, è detenuto nel penitenziario di Alessandria. A salvarlo sono stati alcuni agenti. "Approfittando Europa.today.it - Patrizia Russo accoltellata nel sonno dal marito Giovanni Salamone, lui ha tentato il suicidio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In carcere da quattro giorni per l'omicidio della moglieavrebbedi togliersi la vita. A dare la notizia è il sindacato Osapp., 61 anni, è detenuto nel penitenziario di Alessandria. A salvarlo sono stati alcuni agenti. "Approfittando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veglia di preghiera per Patrizia Russo : anche il sindaco alla Badiola per ricordare la vittima del femminicidio - C'era anche il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ieri sera, nella chiesa di San Michele (la Badiola ndr.), alla veglia di preghiera per Patrizia Russo, l'agrigentina uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero, vicino ad Alessandria. Accanto al primo cittadino anche il cappellano militare... (Agrigentonotizie.it)

Femminicidio di Patrizia Russo a Solero - marito confessa : dai debiti alla depressione - il racconto del killer - Il 61enne Giovanni Salamone ha ricostruito cosa è successo prima del femminicidio di Solero. La moglie, Patrizia Russo, era preoccupata per lui. (Notizie.virgilio.it)

Patrizia Russo uccisa dal marito - parla la collega : “Aveva paura - diceva : ‘Temo faccia una cavolata’” - Parla l'amica e collega di Patrizia Russo, la donna uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero. "Lei temeva di perderlo, che facesse qualche stupidaggine. Mi diceva: 'Non lo riconosco più, ho paura faccia qualche cavolata' e che non poteva stare molto al telefono".Continua a leggere . (Fanpage.it)