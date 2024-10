Moviola Lecce-Fiorentina, l’episodio chiave del match (Di domenica 20 ottobre 2024) Moviola Lecce-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 l’episodio chiave della Moviola del match tra Lecce-Fiorentina, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau. l’episodio chiave Calcionews24.com - Moviola Lecce-Fiorentina, l’episodio chiave del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024)arbitraledelvalido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25delladeltra, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MOVIOLA Fiorentina-Milan - l’episodio chiave del match - L’EPISODIO CHIAVE. MOVIOLA Fiorentina-Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina-Milan, valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto. (Calcionews24.com)

MOVIOLA Fiorentina The New Saints : l’episodio chiave del match - MOVIOLA Fiorentina The New Saints, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata della Conference League 2024/25 L’episodio arbitrale chiave del match tra Fiorentina The New Saints, valido per la 2ª giornata della Conference League 2024/25. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)

MOVIOLA Fiorentina-Lazio - l’episodio chiave del match - MOVIOLA Fiorentina-Lazio, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina-Lazio, valido per la 5ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)