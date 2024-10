Oasport.it - MotoGP, Enea Bastianini: “Oggi mi aspettavo di più, sono andato più lento del warm-up”

(Di domenica 20 ottobre 2024)chiude in quinta posizione il suo Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una domenica abbastanza anonima, non dando mai la sensazione di avere il cambio di passo per puntare davvero alle posizioni che contano. Il successo “down under” èa Marc Marquez che ha vinto la battaglia con Jorge Martin, precedendolo per 997 millesimi, quindi terzo Francesco Bagnaia a 10.1 secondi. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 12.9 che ha la meglio proprio sua 13.3, Sesto Franco Morbidelli a 15.4, settimo Brad Binder a 15.4 davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez.