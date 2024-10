MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Marc Marquez trionfa nella MotoGp in Australia, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, al terzo successo stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica. Quarto posto per MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo L'Identità. Lidentita.it - MotoGp Australia, Marquez trionfa e Bagnaia terzo Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Marcnellain, conquistando la vittoria sulla pista di Phillip Island nel quart'ultimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il pilota spagnolo della Ducati Gresini, alsuccesso stagionale, precede la Pramac del connazionale Jorge Martin e la Ducati ufficiale di Pecco, campione del mondo in carica. Quarto posto perL'Identità.

MotoGp : Marc Marquez trionfa in Australia - Bagnaia terzo - Nel frattempo Marquez torna in zona podio ed insieme a Bagnaia si rifanno sotto a Martin, iniziando una bellissima battaglia a tre che pero' ben presto diventera' un semplice duello tra i due spagnoli, con l'azzurro campione in carica che non riesce a tenere il ritmo dei rivali. Martin non sbaglia nulla in partenza e si tiene senza alcun problema la testa della corsa, seguito dai due ... (Agi.it)

MotoGp - Marquez vince in Australia. Terzo Bagnaia : "Più di così non potevo fare" - Marquez (Ducati-Gresini) e Martin (Ducati-Pramac) hanno dato vita ad un intenso duello per tutta la gara, che alla fine ha visto in vantaggio il sei volte campione del. . . . Lo spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d’Australia davanti al connazionale Jorge Martin , che ha ritrovato un leggero vantaggio nel campionato del mondo MotoGP sull'italiano Francesco Bagnaia , giunto terzo al ... (Gazzettadelsud.it)

MotoGP Australia - Marquez cala lo show e batte Martin. Terzo posto per Bagnaia - Gara in salita per lo spagnolo Gresini Ducati, che parte male ma sfodera un forcing devastante e torna in testa a suon di sorpassi: prima si sbarazza di Bagnaia, poi nel testa a testa finale ha la meglio sul connazionale. (Ilgiornale.it)