Maria Rosaria Boccia nei guai? Stavolta non c’entra Sangiuliano: ecco la nuova indagine (Di domenica 20 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia potrebbe finire nei guai, ma questa volta non c’entra l’ex Ministro Sangiuliano: cosa è successo adesso? Dopo settimane dagli scandali che hanno coinvolto l’influencer e l’ex Ministro della Cultura, la prima dei due potrebbe essere oggetto di una misteriosa indagine. Mentre si continua a parlare dell’affaire Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia risulta indagata per un altro caso, ma questa volta dalla Procura di Pisa. Perché Maria Rosaria Boccia è indagata? Maria Rosaria Boccia potrebbe essere indagata per un altro caso che elude da quello circa il presunto flirt con Sangiuliano. L’indagine in cui è coinvolta l’influencer di Pompei riguarda alcuni fatti risalenti al 2021, quando imperversava ancora l’emergenza sanitaria. Oggetto dell’inchiesta sarebbero i reati contro il patrimonio. Donnapop.it - Maria Rosaria Boccia nei guai? Stavolta non c’entra Sangiuliano: ecco la nuova indagine Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 20 ottobre 2024)potrebbe finire nei, ma questa volta nonl’ex Ministro: cosa è successo adesso? Dopo settimane dagli scandali che hanno coinvolto l’influencer e l’ex Ministro della Cultura, la prima dei due potrebbe essere oggetto di una misteriosa. Mentre si continua a parlare dell’affairerisulta indagata per un altro caso, ma questa volta dalla Procura di Pisa. Perchéè indagata?potrebbe essere indagata per un altro caso che elude da quello circa il presunto flirt con. L’in cui è coinvolta l’influencer di Pompei riguarda alcuni fatti risalenti al 2021, quando imperversava ancora l’emergenza sanitaria. Oggetto dell’inchiesta sarebbero i reati contro il patrimonio.

