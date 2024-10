Manchester City, Guardiola: “Loro con 11 uomini in area, vincere così è bello” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non era l’ultima partita della stagione, ma ovviamente è stata importante. Non siamo abituati a vincere così, abbiamo grandi talenti e non vinciamo spesso negli ultimi minuti. vincere così è bello. Dobbiamo convivere con queste difese che giocano con undici uomini in area. Ho chiesto ai miei di non giudicare, ci viene richiesto di superare questo muro. Ovviamente quando sei contro squadre come il Tottenham, Loro giocano in maniera diversa”. Lo ha dichiarato Pep Guardiola dopo la vittoria del suo Manchester City sul campo del Wolverhampton grazie al gol di Stones al 95?. Manchester City, Guardiola: “Loro con 11 uomini in area, vincere così è bello” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Non era l’ultima partita della stagione, ma ovviamente è stata importante. Non siamo abituati a, abbiamo grandi talenti e non vinciamo spesso negli ultimi minuti.. Dobbiamo convivere con queste difese che giocano con undiciin. Ho chiesto ai miei di non giudicare, ci viene richiesto di superare questo muro. Ovviamente quando sei contro squadre come il Tottenham,giocano in maniera diversa”. Lo ha dichiarato Pepdopo la vittoria del suosul campo del Wolverhampton grazie al gol di Stones al 95?.: “con 11in” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non lasciamola vincere in Ucraina. Perché la Finlandia ha così paura della Russia - Le recenti dichiarazioni di Elina Valtonen, ministro degli Esteri della Finlandia, riflettono la preoccupazione profonda della Finlandia. The post Non lasciamola vincere in Ucraina. Perché la Finlandia ha così paura della Russia appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Licata - l’analisi di Romano : “Era una partita da vincere - purtroppo per ora gira così” - "Era una partita da vincere, purtroppo in questa fase ci gira così: dobbiamo soltanto pensare a lavorare, sono sicuro invertiremo presto questo trend negativo". Pippo Romano parla così al termine del pari casalingo contro la Nuova Igea Virtus: alla rete di Bonanno ha replicato Trombino... (Agrigentonotizie.it)

Barcellona - Flick : “Fantastico vincere così - Lewandowski? Il migliore in area” - “È fantastico vincere così. Quello che fa è fantastico. Sono queste le parole di Hansi Flick dopo la vittoria del Barcellona. Sono felice perché sono tre punti in più. . Apprezzo molto quello che ha fatto la squadra nel primo tempo”. È il migliore davanti alla porta, in area. “Lewandowski? Lo conoscevo dai tempi di Monaco. (Sportface.it)