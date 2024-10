LIVE Roma-Inter 0-0: comincia il secondo tempo! (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico. LIVE Roma-Inter 0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 21.51 RIcomincia LA PARTITA. 21.49 Le squadre stanno rientrando in campo. Il primo tempo dello Stadio Olimpico è semplicemente qualcosa da non credere. La squadra di Simone Inzaghi gioca molto bene, colpisce una traversa e ha due occasionissime con Thuram. Si fanno male però Calhanoglu ed Acerbi e l’allenatore è costretto a fare due cambi. Manca un rosso netto su Cristante per DOGSO: Intervento da ultimo uomo su Thuram che avrebbe avuto una chiara chance per segnare. Inter-news.it - LIVE Roma-Inter 0-0: comincia il secondo tempo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 21.51 RILA PARTITA. 21.49 Le squadre stanno rientrando in campo. Il primodello Stadio Olimpico è semplicemente qualcosa da non credere. La squadra di Simone Inzaghi gioca molto bene, colpisce una traversa e ha due occasionissime con Thuram. Si fanno male però Calhanoglu ed Acerbi e l’allenatore è costretto a fare due cambi. Manca un rosso netto su Cristante per DOGSO:vento da ultimo uomo su Thuram che avrebbe avuto una chiara chance per segnare.

