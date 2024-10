Ligue 1 2024/2025: show Marsiglia, manita di De Zerbi a Montpellier e terzo posto (Di domenica 20 ottobre 2024) show del Marsiglia di Roberto De Zerbi in casa del Montpellier nel posticipo dell’ottava giornata della Ligue 1 2024/2025. Prosegue a gonfie vele dopo un lieve appannamento questa avventura del tecnico bresciano in Francia e stasera c’è la quinta vittoria in otto partite che vale l’aggancio al terzo posto con 17 punti, a -3 dalle capoliste Psg e Monaco. Nello 0-5 roboante dello Stade de la Mosson cinque marcatori diversi per l’OM, che la sblocca con Wahi già dopo pochi secondi e nel primo tempo va a segno altre due volte, prima con Harit e poi con Hojbjerg. Il talento degli ospiti emerge anche nella ripresa e c’è spazio anche per il sigillo del colpo estivo di mercato, Mason Greenwood, di Luis Henrique il centro finale dopo una partita a senso unico e divenuta ulteriormente tale in virtù del cartellino rosso ai danni di Dzodic. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024)deldi Roberto Dein casa delnel posticipo dell’ottava giornata della. Prosegue a gonfie vele dopo un lieve appannamento questa avventura del tecnico bresciano in Francia e stasera c’è la quinta vittoria in otto partite che vale l’aggancio alcon 17 punti, a -3 dalle capoliste Psg e Monaco. Nello 0-5 roboante dello Stade de la Mosson cinque marcatori diversi per l’OM, che la sblocca con Wahi già dopo pochi secondi e nel primo tempo va a segno altre due volte, prima con Harit e poi con Hojbjerg. Il talento degli ospiti emerge anche nella ripresa e c’è spazio anche per il sigillo del colpo estivo di mercato, Mason Greenwood, di Luis Henrique il centro finale dopo una partita a senso unico e divenuta ulteriormente tale in virtù del cartellino rosso ai danni di Dzodic.

