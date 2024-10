Lecce-Fiorentina LIVE 0-0: si comincia (Di domenica 20 ottobre 2024) IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret, Dorgu, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) IL TABELLINO0-0 MARCATORI: FORMAZIONI:(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret, Dorgu,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

DIRETTA Serie A - Venezia-Atalanta 0-0 e Lecce-Fiorentina 0-0 : si parte LIVE - Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave coppe europee e salvezza che saranno dirette rispettivamente da Zufferli di Udine e da Fourneau di Roma. Â All. Formazioni Ufficiali Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sagrado; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Pohjanpalo. (Calciomercato.it)

Moviola Lecce-Fiorentina - l’episodio chiave del match - Moviola Lecce-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 8ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Lecce-Fiorentina, valido per la 8ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau. L’EPISODIO CHIAVE. (Calcionews24.com)

Lecce-Fiorentina - diretta : sorpresa Oudin - gioca dal 1' - Lecce-Fiorentina, esame dopo la sosta. I giallorossi di Gotti tornano in campo contro i viola di Palladino con l'obiettivo di fare punti dopo un periodo piuttosto difficile. Il tecnico dei... (Quotidianodipuglia.it)