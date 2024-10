Ilfattoquotidiano.it - Le restrizioni imposte dagli Usa alle vendite in Cina alla base del calo dei ricavi dell’olandese Asml, eccellenza europea nel settore dei chip

(Di domenica 20 ottobre 2024) C’è molto da imparare dai conti trimestrali diffusi dal gruppo olandese, forse l’unico “campione mondiale” europeo nelstrategico dei microprocessori., nello specifico, realizza le apparecchiature che permettono di costruire ipiù avanzati e i suoi prodotti sono quindi ambiti ovunque,Stati Uniti. Ma tra i due giganti dell’economia globale è ormai in corso una guerra commerciale e tutti sono letteralmente costretti a scegliere da che parte stare. Non è un segreto chesia da tempo bersaglio di pressioni da parte di Washington perché riduca le sue collaborazioni con industrie cinesi. E Bruxelles non sembra proprio avere la forza per erigersi a difesa di uno dei suoi campioni, tantomeno la sola Olanda. Martedì la società ha diffuso, in anticipo, i suoi risultati del terzo trimestre, con una brutta sorpresa.