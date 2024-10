L'attacco alla magistratura passa anche dal Ponte e dal decreto Sicurezza (Di domenica 20 ottobre 2024) passa anche dal Ponte sullo Stretto l’attacco alla magistratura da parte dei leader del centrodestra. Dopo le polemiche del governo per i rimpatri dei migranti dall’Albania e il processo al ministro Matteo Salvini, si punta ora il dito sulla presenza, ieri a Villa San Giovanni, del sostituto Messinatoday.it - L'attacco alla magistratura passa anche dal Ponte e dal decreto Sicurezza Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)dalsullo Stretto l’da parte dei leader del centrodestra. Dopo le polemiche del governo per i rimpatri dei migranti dall’Albania e il processo al ministro Matteo Salvini, si punta ora il dito sulla presenza, ieri a Villa San Giovanni, del sostituto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La mia vita passata allo scanner - la magistratura dia risposte" - Il primo ministro al Tg5: "I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non si fa ricattare". (Ilgiornale.it)