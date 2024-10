La rosa della vendetta anticipazioni del 27 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) La rosa della vendetta anticipazioni del 27 ottobre Dopo la sospensione della serie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La rosa della vendetta. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. La rosa della vendetta anticipazioni del 27 ottobre Gülcemal impone a Deva e Mert una punizione: dovranno vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Nel frattempo, Gülendam scopre ciò che suo fratello ha fatto al marito e gli dice che non lo perdonerà mai. Insieme a Mert, pianifica una fuga, consapevole che la situazione per lui è diventata troppo pericolosa e insostenibile. Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ladel 27Dopo la sospensioneserie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Ladel 27Gülcemal impone a Deva e Mert una punizione: dovranno vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Nel frattempo, Gülendam scopre ciò che suo fratello ha fatto al marito e gli dice che non lo perdonerà mai. Insieme a Mert, pianifica una fuga, consapevole che la situazione per lui è diventata troppo pericolosa e insostenibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La rosa della vendetta - anticipazioni del 20 ottobre 2024 : Gulcemal rapisce Deva ma non tutto è come sembra! - Anticipazioni La rosa della vendetta: Zafer corre in ospedale da Gulendam Gara non è altri che Firuze, madre biologica di Deva, che l'ha abbandonata senza mai dirle la verità . La soap turca è visibile anche in streming, on demand oppure in contemporanea, su Mediaset Infinity. Dopo settimane di attesa, infatti, Gulcemal e Deva potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore, ma il tutto ... (Movieplayer.it)

La rosa della vendetta : le anticipazioni (trama e cast) della 14esima puntata - Ibrahim e Ipek sono molto preoccupati per la situazione e decidono di denunciare tutto alla polizia e presentarsi a casa di Gülcemal. Anche Ipek è diretta lì, perché, dopo un litigio con Ibrahim, sembra che quest’ultimo sia sparito e la ragazza pensa che sia andato a riprendersi la figlia. Intanto, Gülcemal fa irruzione all’ospedale e rapisce Deva. (Tpi.it)

La rosa della vendetta streaming e diretta tv : dove vedere la 14esima puntata - Quante puntate La serie originale è composta da 13 puntate. Ma dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 30 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata de La rosa della vendetta, la nuova serie turca su cui punta l’ammiraglia Mediaset dopo il successo di prodotti come Terra amara. (Tpi.it)