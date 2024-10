La Palmese frena la Virtus: prima sconfitta in campionato per i biancazzurri (2-1) (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo sei vittorie consecutive, si interrompe la marcia della Virtus Francavilla, caduta per la prima volta in questa stagione: alla Nuovarredo Arena la formazione guidata da Ciro Ginestra è stata battuta dalla Palmese, in una gara vivace e senza esclusione di colpi. Se nel primo tempo le due Brindisireport.it - La Palmese frena la Virtus: prima sconfitta in campionato per i biancazzurri (2-1) Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo sei vittorie consecutive, si interrompe la marcia dellaFrancavilla, caduta per lavolta in questa stagione: alla Nuovarredo Arena la formazione guidata da Ciro Ginestra è stata battuta dalla, in una gara vivace e senza esclusione di colpi. Se nel primo tempo le due

