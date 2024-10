La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: un referendum che cambia tutto (Di domenica 20 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: un referendum che cambia tutto proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Moldavia in bilico tra Russia e Ue: un referendum che cambia tutto Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite ilse sono favorevoli o meno all'entrata dellain Ue L'articolo Laintrae Ue: uncheproviene da Il Difforme.

