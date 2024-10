Spazionapoli.it - Infortunio Meret, buone notizie: si avvicina ancora il rientro, le ultime

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Alexsta per tornare. Il portiere del Napoli ha ormai quasi smaltito del tutto l’: ecco quando tornerà in campo. L’di Alexha lasciato il Napoli senza il suo portiere titolare per diverse partite. Non un dramma, va detto, visto che Elia Caprile si è ben messo in mostra quando chiamato in causa al punto da non far rimpiangere lo stesso. Certo, la stagione è lunga e soprattutto nei big match servirà grande esperienza anche tra i pali. Antonio Conte attende il ritorno dell’estremo difensore, in modo da potergli nuovamente dare le chiavi della porta e della difesa partenopea. Se è vero che l’diha creato qualche preoccupazione in casa azzurra, è al tempo stesso vero che lenovità possono far tirare un gran sospiro di sollievo.