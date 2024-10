Movieplayer.it - Il ritorno, Uberto Pasolini: “Per il mio Ulisse mi sono ispirato ai reduci del Vietnam”

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il regista e il cast presentano alla Festa del Cinema di Roma la rivisitazione dell'Odissea di Omero, che riunisce Ralph Fiennes e Juliette Binoche a quasi trent'anni da Il paziente inglese. "Un'Odissea dello spirito, senza viaggi, senza mostri, senza dei". Così in una nota viene descritto Il, la personalissima rilettura dell'Odissea scritta e diretta daPaolini, che riunisce Ralph Fiennes e Juliette Binoche per la prima volta a quasi trent'anni da Il paziente inglese. Il film presentato alla Festa del Cinema di Roma inizia con il naufragio disulle coste di Itaca dopo vent'anni di assenza trascorsi in guerra. La sua regina, Penelope, lo ha atteso con pazienza, mentre il loro figlio Telemaco rischia la morte per mano dei pretendenti che ambiscono al trono. L'diè