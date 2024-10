Grande successo per la Buchmesse 2024: la letteratura italiana si fa strada a Francoforte (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Buchmesse 2024 di Francoforte, in cui l’Italia ha rivestito il ruolo di Ospite d’Onore, si è conclusa oggi con un bilancio sicuramente positivo. La fiera ha visto la partecipazione di oltre 230 editori e agenti letterari italiani, che hanno avuto l’opportunità di mostrare il patrimonio culturale e letterario del nostro Paese. Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione italiana Editori, ha sottolineato l’impegno costante nel sostenere la libertà di espressione degli autori e nel comunicare la qualità della letteratura italiana in un contesto internazionale. L’evento ha registrato un notevole afflusso di visitatori e un incremento nei volumi d’affari, evidenziando un crescente interesse nei confronti dell’editoria italiana. Gaeta.it - Grande successo per la Buchmesse 2024: la letteratura italiana si fa strada a Francoforte Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, in cui l’Italia ha rivestito il ruolo di Ospite d’Onore, si è conclusa oggi con un bilancio sicuramente positivo. La fiera ha visto la partecipazione di oltre 230 editori e agenti letterari italiani, che hanno avuto l’opportunità di mostrare il patrimonio culturale e letterario del nostro Paese. Innocenzo Cipolletta, presidente dell’AssociazioneEditori, ha sottolineato l’impegno costante nel sostenere la libertà di espressione degli autori e nel comunicare la qualità dellain un contesto internazionale. L’evento ha registrato un notevole afflusso di visitatori e un incremento nei volumi d’affari, evidenziando un crescente interesse nei confronti dell’editoria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dialogo tra Culture : La Discussione su Patria - Nazione e Politica al Padiglione Italia di Buchmesse 2024 - Moderato da Tommaso Ricci, il tavolo di discussione ha ospitato due figure di spicco: Alessandro Campi, accademico esperto di storia politica, e Andrea Romano, storico e politico con una carriera di giornalista e editor. È dalla diversità delle opinioni che emerge il valore del dialogo. ” È essenziale comprendere che la nazione dovrebbe rappresentare un valore connotato da apertura e inclusione, ... (Gaeta.it)

Geronimo Stilton alla Buchmesse 2024 : Un Impegno Culturale dal Cuore dell’Italia - Le sue avventure sono dedicate alla scoperta di principi fondamentali come l’importanza della lettura e l’amore per il proprio Paese. Il trend dei libri di Geronimo Stilton ha dimostrato come sia possibile unire intrattenimento e apprendimento, offrendo storie avvincenti che affrontano temi importanti quali l’amicizia, il rispetto e la solidarietà. (Gaeta.it)

Buchmesse Francoforte 2024 - Mollicone : “Siamo al fianco degli editori italiani” - “La Fiera del Libro di Francoforte è la piazza del Libro mondiale e siamo qui anche a fianco degli editori italiani, che sono il quarto gruppo europeo per mercato e li sosteniamo con vari strumenti: ad esempio, sono venuti in audizione in Commissione Cultura, hanno presentato il loro rapporto che presenteranno anche qui a Francoforte […]. (Sbircialanotizia.it)