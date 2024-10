Gol di Lautaro e l’Inter espugna l’Olimpico, 1-0 alla Roma (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – l’Inter espugna lo stadio Olimpico superando 1-0 la Roma nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete di Lautaro Martinez. Un successo che permette ai nerazzurri di restare sulla scia del Napoli, al secondo posto in classifica. Dopo una prima velleitaria conclusione di Pellegrini, la squadra campione d’Italia inizia a farsi vedere dalle parti di Svilar con un potente tiro di Thuram, su cui il portiere giallorosso riesce ad opporsi deviando in corner. All’11’ Sommer, su un cross di Pellegrini, rischia grosso facendosi sfuggire il pallone che finisce sul palo e poi torna tra le braccia dello svizzero. Un minuto più tardi Simone Inzaghi è costretto ad effettuare il primo cambio, sostituendo l’infortunato Calhanoglu con Frattesi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(ITALPRESS) –lo stadio Olimpico superando 1-0 lanel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: a decidere la contesa è la rete diMartinez. Un successo che permette ai nerazzurri di restare sulla scia del Napoli, al secondo posto in classifica. Dopo una prima velleitaria conclusione di Pellegrini, la squadra campione d’Italia inizia a farsi vedere dalle parti di Svilar con un potente tiro di Thuram, su cui il portiere giallorosso riesce ad opporsi deviando in corner. All’11’ Sommer, su un cross di Pellegrini, rischia grosso facendosi sfuggire il pallone che finisce sul palo e poi torna tra le braccia dello svizzero. Un minuto più tardi Simone Inzaghi è costretto ad effettuare il primo cambio, sostituendo l’infortunato Calhanoglu con Frattesi.

Gol di Lautaro e l’Inter espugna l’Olimpico - 1-0 alla Roma - Al termine dei tre minuti di recupero, si torna negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nel secondo tempo è ancora la squadra nerazzurra a rendersi maggiormente pericolosa con una conclusione di Barella che non centra lo specchio della porta. Il club capitolino prova a reagire affidandosi alle giocate di Dybala e Dovbyk, ma i loro tentativi vengono sventati da un attento Sommer. (Unlimitednews.it)

Lautaro Martinez : «Pallone d’Oro? Prima l’Inter! Parlato con Messi» - Rimane quello contro il Cagliari, il primo che ho fatto di testa a San Siro. Queste cose per me stesso sono importanti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lautaro Martinez: «Pallone d’Oro? Prima l’Inter! Parlato con Messi») © ... (Inter-news.it)

L’inter vince all’olimpico e fa tremare la roma : lautaro martinez decide il match - Emergenza infortuni: un fattore determinante Il problema degli infortuni sta diventando una costante inquietante per l’Inter. I prossimi impegni saranno cruciali per entrambe le squadre. Dopo un avvio di stagione incoraggiante e privo di sconfitte, la squadra di Juric incappa nella prima disavventura sotto la sua direzione. (Gaeta.it)