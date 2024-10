Frontale tra auto a Noceto: tre feriti, due sono gravi (Di domenica 20 ottobre 2024) Frontale alle 19.30 di domenica 20 ottobre a Noceto, all’altezza di Bertinelli. Due auto coinvolte con 3 feriti: due di media gravità e uno lieve. sono intervenuti l'automedica di Collecchio, l'ambulanza di Collecchio, l'ambulanza di Medesano e l'autoinfermieristica di Fornovo. I feriti sono Parmatoday.it - Frontale tra auto a Noceto: tre feriti, due sono gravi Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)alle 19.30 di domenica 20 ottobre a, all’altezza di Bertinelli. Duecoinvolte con 3: due di mediatà e uno lieve.intervenuti l'medica di Collecchio, l'ambulanza di Collecchio, l'ambulanza di Medesano e l'infermieristica di Fornovo. I

