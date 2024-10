Fiorentina show al Via del Mare, Lecce travolto 6-0 (Di domenica 20 ottobre 2024) Salentini in dieci per oltre un tempo, tra i viola doppiette di Cataldi e Colpani Lecce - La Fiorentina travolge 6-0 il Lecce al Via del Mare nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cat Ilgiornaleditalia.it - Fiorentina show al Via del Mare, Lecce travolto 6-0 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Salentini in dieci per oltre un tempo, tra i viola doppiette di Cataldi e Colpani- Latravolge 6-0 ilal Via delnel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2024/2025: contro i salentini in dieci per oltre un tempo decidono le doppiette di Danilo Cat

La Fiorentina dilaga in trasferta - sei reti al Lecce - La squadra di Palladino sale così a 13 punti in classifica, mentre i salentini di Gotti, al terzo ko consecutivo, restano in zona retrocessione a quota 5. AGI - Terza vittoria nelle ultime quattro di campionato per una Fiorentina che sembra aver trovato la giusta quadra dopo un avvio zoppicante. Ad aprire le marcature al 20' ci pensa Cataldi, che riceve al limite da Bove e di prima intenzione ... (Agi.it)