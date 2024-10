Fermato per un controllo dopo un inseguimento: trovato con 200 grammi di droga, arrestato 20enne (Di domenica 20 ottobre 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 20enne, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Hashish.Una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia di Parma due giorni fa ha proceduto al controllo di un un Parmatoday.it - Fermato per un controllo dopo un inseguimento: trovato con 200 grammi di droga, arrestato 20enne Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hannoun, italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Hashish.Una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia di Parma due giorni fa ha proceduto aldi un un

