Imiglioridififa.com - FC 25 SBC, Sfida Rush totale 5

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata alla SBC “5? disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 da oggi 20 ottobre contestualmente alla promo Total. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo TotalTutti i giocatori della promo TotalTeam 1 Tutti i giocatori della promo TotalTeam 24 Sfide: 1 Ripetibile: NO Scadenza: 23 ottobre Premio: 1x Premium Mixed Palyers Pack. 1 – 442 (2) Gioc. Campionato uguale: min 3 Nazionalità in rosa: min 2 Club in rosa: min 3 Rari: Min. 3 ogg. giocatore Qualità giocat.: Min.