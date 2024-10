F1 GP Stati Uniti, Norris: “Un bellissimo giro, serviva inventarsi qualcosa” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Un bellissimo di giro. Non potevo andare molto più veloce di quello che avevo fatto, ho messo tutto in pista”. Così Lando Norris, poleman del Gran Premio degli Stati Uniti. “Dovevo inventarmi qualcosa, è un ottimo modo per partire nella gara di domani. Questa è una pista davvero veloce, ti fa sorridere anche in macchina. E’ un weekend difficile, ma abbiamo cambiato parecchio e abbiamo migliorato il possibile. C’è stata un po’ di fortuna ma me la prendo. Domani sarà dura“. F1 GP Stati Uniti, Norris: “Un bellissimo giro, serviva inventarsi qualcosa” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Undi. Non potevo andare molto più veloce di quello che avevo fatto, ho messo tutto in pista”. Così Lando, poleman del Gran Premio degli. “Dovevo inventarmi, è un ottimo modo per partire nella gara di domani. Questa è una pista davvero veloce, ti fa sorridere anche in macchina. E’ un weekend difficile, ma abbiamo cambiato parecchio e abbiamo migliorato il possibile. C’è stata un po’ di fortuna ma me la prendo. Domani sarà dura“. F1 GP: “Un” SportFace.

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Domani dovremmo essere in lotta - sarà una gara divertente” - The post F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Domani dovremmo essere in lotta, sarà una gara divertente” appeared first on SportFace. Un peccato per l’ultimo giro, avevo tre decimi di vantaggio rispetto al giro precedente e mi mancavano due curve, ma è facile parlare ora. Domani dovremmo essere in lotta, se riusciremo a partire in modo pulito. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Verstappen : “Una sfortuna - ma positivo essere in prima fila” - Una sfortuna. . Così Max Verstappen, secondo al termine delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Va così, siamo comunque in prima fila ed è positivo il fatto che ci fosse il potenziale“. Credo che altrimenti avremmo avuto un’ottima chance. “Siamo sembrati competitivi, i cambiamenti che abbiamo applicato sembrano dare risposte positive. (Sportface.it)

F1 - pagelle qualifiche GP Stati Uniti Austin : Norris davanti a tutti - seconda fila Ferrari - L’olandese perde la prima posizione a causa di una piccola sbavatura nel corso del primo giro lanciato. Il giro del numero 4, che sfiora i track limits nel tentativo di sfruttare il massimo potenziale della monoposto, si dimostra vincente e porta l’inglese alla conquista di un nuovo ruotino. L’olandese pare migliorarsi nel corso dell’ultimo tentativo, che però viene fermato dalla bandiera gialla ... (Sportface.it)