F1, gara GP Stati Uniti Austin replica in chiaro: orari, programma e come seguirla (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 va in scena sul circuito di Austin, in Texas, in occasione della gara domenicale del Gran Premio degli Stati Uniti. L’autodromo del COTA ospita il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, con il Circus che si vede impegnato nel quarto weekend sprint dell’anno. Team e piloti hanno dunque affrontato due sessioni di qualifiche e la gara sprint del sabato, prima di concentrarsi sull’atteso Gran Premio della domenica. come VEDERE LA gara IN DIRETTA VAI ALLA DIRETTA TESTUALE La gara è attesa per domenica 20 ottobre, con i semafori che si spegneranno alle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile in diretta in esclusiva su Sky e sarà disponibile in chiaro poche ore dopo. Tv8 metterà a disposizione la replica a partire dalle 22:30. In alternativa, per seguire la gara in tempo reale, Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La F1 va in scena sul circuito di, in Texas, in occasione delladomenicale del Gran Premio degli. L’autodromo del COTA ospita il diciannovesimo appuntamento del calendario 2024, con il Circus che si vede impegnato nel quarto weekend sprint dell’anno. Team e piloti hanno dunque affrontato due sessioni di qualifiche e lasprint del sabato, prima di concentrarsi sull’atteso Gran Premio della domenica.VEDERE LAIN DIRETTA VAI ALLA DIRETTA TESTUALE Laè attesa per domenica 20 ottobre, con i semafori che si spegneranno alle 21:00 italiane. L’evento sarà disponibile in diretta in esclusiva su Sky e sarà disponibile inpoche ore dopo. Tv8 metterà a disposizione laa partire dalle 22:30. In alternativa, per seguire lain tempo reale, Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - gara GP Stati Uniti Austin oggi in tv : orari - programma e come seguirla in diretta - . Dopo un mese di stop la F1 è tornata in azione, portando in pista il format sprint per la quarta volta nel corso di questa stagione. I cinque semafori sul rettilineo si spegneranno alle 21:00 italiane, dando inizio ad una corsa lunga 56 giri. Si è trattata di una vera e propria prova contro il tempo per i team e per i piloti, che hanno avuto a disposizione una sola sessione di prove libere ... (Sportface.it)

LIVE – F1 - GP Stati Uniti Austin 2024 : la gara in DIRETTA - Il paddock torna in azione dopo tre settimane di stop e lo fa con il format sprint, presente in sei dei ventiquattro round della stagione corrente. Sportface. Il bottino di punti più ambito viene messo in palio dalla gara della domenica, il tradizionale Gran Premio. . it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la corsa, aggiornandovi in tempo reale su quanto avviene in pista! COME VEDERE LA GARA ... (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Domani dovremmo essere in lotta - sarà una gara divertente” - Un peccato per l’ultimo giro, avevo tre decimi di vantaggio rispetto al giro precedente e mi mancavano due curve, ma è facile parlare ora. Dovrebbe essere una gara divertente“. The post F1 GP Stati Uniti, Sainz: “Domani dovremmo essere in lotta, sarà una gara divertente” appeared first on SportFace. (Sportface.it)