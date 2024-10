F1, Carlos Sainz: “Abbiamo fatto un passo avanti nelle qualifiche, domani saremo in lotta con i più veloci” (Di domenica 20 ottobre 2024) È un Carlos Sainz molto centrato quello di Austin, 19° week end del Mondiale 2024 di F1. Sulla tecnica e affascinante pista del Texas, lo spagnolo della Ferrari ha concluso in terza posizione le qualifiche che hanno definito la griglia di partenza del GP degli USA di domani. Un sabato nel quale il madrileno ha colto anche una piazza d’onore della Sprint Race a certificare il grande feeling con il layout degli States. Nel time-attack il migliore è stato il britannico Lando Norris con la McLaren, a precedere l’olandese Max Verstappen con la Red Bull e per l’appunto Sainz. In quarta piazza si è classificato l’altro alfiere di Maranello, il monegasco Charles Leclerc. “L’obiettivo era fare meglio delle qualifiche della Sprint, dove avevamo terminato in quinta posizione. Lo step è stato compiuto“, ha raccontato Carlos. Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Abbiamo fatto un passo avanti nelle qualifiche, domani saremo in lotta con i più veloci” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È unmolto centrato quello di Austin, 19° week end del Mondiale 2024 di F1. Sulla tecnica e affascinante pista del Texas, lo spagnolo della Ferrari ha concluso in terza posizione leche hanno definito la griglia di partenza del GP degli USA di. Un sabato nel quale il madrileno ha colto anche una piazza d’onore della Sprint Race a certificare il grande feeling con il layout degli States. Nel time-attack il migliore è stato il britannico Lando Norris con la McLaren, a precedere l’olandese Max Verstappen con la Red Bull e per l’appunto. In quarta piazza si è classificato l’altro alfiere di Maranello, il monegasco Charles Leclerc. “L’obiettivo era fare meglio delledella Sprint, dove avevamo terminato in quinta posizione. Lo step è stato compiuto“, ha raccontato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Carlos Sainz : “Sprint divertente. Il passo è stato buono - incoraggiante per domani” - Ci siamo ritrovati in così tante battaglie che non ci siamo potuti concentrare su quello. Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti della Sprint di Austin, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2024 di Formula Uno, conclusa in seconda posizione dopo una splendida rimonta che lo ha visto superare in pista nell’ordine il compagno di squadra Charles Leclerc, la Mercedes di George ... (Oasport.it)

F1 - Carlos Sainz : “Red Bull e Mercedes meglio di noi con le soft - ma sono fiducioso per il passo gara” - Così ha commentato Sainz al termine della qualifica: “Non sono deluso del risultato. C’erano aspettative importanti in casa Ferrari prima della Sprint Qualifying del Gran Premio degli Stati Uniti. Red Bull e Mercedes hanno performato meglio con la soft, riuscendo a trovare decisamente più velocità delle due Ferrari. (Oasport.it)

Carlos Sainz racconta il calvario nell’uscita in bici con Pogacar : “La corsa più dura della mia vita” - Nella conferenza stampa del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2024 il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha raccontato il brutale allenamento in bicicletta con il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogacar.Continua a leggere . (Fanpage.it)