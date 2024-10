Evasione e lavoro nero: la mappa dell’illegalità in Italia (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 Ottobre 2024 – Il sommerso è una delle principali piaghe Italiane che condizionano lo sviluppo del sistema socio economico Italiano. Secondo uno studio condotto dalla Cgia emerge che ad eccezione del Molise, è diminuita in tutte le regioni d’Italia la dimensione dell’economia non osservata che, ricordiamo, è composta dalla sottodichiarazione, dal lavoro irregolare e dalle altre attività non dichiarate. A livello regionale gli ultimi dati disponibili sono riferiti al 2021 da cui emerge che, in valore assoluto, le contrazioni più importanti hanno riguardato il Lazio con -2,2 miliardi di euro, la Lombardia -1,9 miliardi, la Campania con -1 miliardo e la Toscana con -943 milioni di euro. La mappa del lavoro “nero” ed economia illegale Ci sono due unità di misura per valutare il peso dell’economia non osservata. Quotidiano.net - Evasione e lavoro nero: la mappa dell’illegalità in Italia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 Ottobre 2024 – Il sommerso è una delle principali piaghene che condizionano lo sviluppo del sistema socio economicono. Secondo uno studio condotto dalla Cgia emerge che ad eccezione del Molise, è diminuita in tutte le regioni d’la dimensione dell’economia non osservata che, ricordiamo, è composta dalla sottodichiarazione, dalirregolare e dalle altre attività non dichiarate. A livello regionale gli ultimi dati disponibili sono riferiti al 2021 da cui emerge che, in valore assoluto, le contrazioni più importanti hanno riguardato il Lazio con -2,2 miliardi di euro, la Lombardia -1,9 miliardi, la Campania con -1 miliardo e la Toscana con -943 milioni di euro. Ladel” ed economia illegale Ci sono due unità di misura per valutare il peso dell’economia non osservata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - report Cgia : in calo evasione e sommerso - “Nel frattempo, riteniamo che per ridurre l’infedelta’ fiscale e allinearci agli standard dei paesi europei meno interessati da questo fenomeno sia auspicabile mettere a punto in tempi rapidi un fisco meno aggressivo, piu’ semplice, piu’ trasparente e piu’ equo, premiando chi produce, chi crea occupazione e genera ricchezza. (Ildenaro.it)

Lavoro nero e evasione fiscale - numeri da record - Lavoro nero e evasione fiscale, numeri da record. Enorme la dimensione dell’economia sommersa secondo l’Istat. Servizio di Luigi Ferraiuolo The post Lavoro nero e evasione fiscale, numeri da record first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Lidi e ristoranti sul litorale Domizio - scoperte evasione e lavoro in nero - Sotto il profilo del contrasto all’evasione fiscale sono stati individuati 44 evasori totali, sconosciuti al fisco, ai quali è stata nell’insieme contestata una evasione di redditi per oltre 95 milioni di euro. . In particolare, su 58 esercizi commerciali operanti nel settore balneare o di ristorazione controllati, sono state accertate 41 violazioni per manca emissione dei documenti fiscali, ... (Casertanotizie.com)