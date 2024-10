Empoli-Napoli LIVE 0-0 al 45': squadra di Conte in difficoltà, Caprile il migliore (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli-Napoli 0-0 IL TABELLINO Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colom Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024)0-0 IL TABELLINO(3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colom

Empoli Napoli - presenza d’eccezione sugli spalti : accoglienza da brividi - Due piazze da cui ha ricevuto tanto in termini d’affetto e a cui ha dedicato anni molto positivi della sua personale carriera da allenatore. Empoli Napoli, Spalletti al Castellani: ovazione del pubblico di casa e ospite Luciano Spalletti, CT della Nazionale Italiana, è presente allo stadio Castellani per assistere alla gara tra Empoli e Napoli. (Spazionapoli.it)

LIVE – Empoli-Napoli 0-0 : la squadra di D’Aversa fa la partita - 20? – Solo Empoli in questo primo tempo. 15 – Atmosfera calda al Castellani, miglioramenti sotto il punto di vista meteorologico in questi minuti: sullo stadio di Empoli si registra una schiarita dopo qualche accenno di pioggia nelle scorse ore. 43 – Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Empoli e Napoli: EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, ... (Spazionapoli.it)

DIRETTA Serie A - Empoli-Napoli 0-0 : Ismajli salva LIVE - Formazioni UFFICIALI Empoli-Napoli EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. I toscani di Roberto D’Aversa, che invece vengono dal primo ko stagionale contro la Lazio, puntano ad ottenere un risultato positivo per non rischiare di essere risucchiati nella zona calda. (Calciomercato.it)