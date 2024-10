Emilia-Romagna: l’alert per le alluvioni, eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna sta affrontando una nuova crisi legata alle alluvioni, un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni e che ha colpito questa regione con una frequenza e gravità senza precedenti. Questo articolo analizza le cause delle recenti inondazioni, con un focus sulle evidenze scientifiche del cambiamento climatico e su come esso stia influenzando il territorio italiano. Riepilogo delle alluvioni recenti in Emilia-Romagna Negli ultimi due anni, l’Emilia-Romagna ha subito una serie di eventi alluvionali devastanti, riportando danni ingenti a città, campagne e comunità. Le date chiave da menzionare includono il 3-4 maggio 2023 e il 16-17 maggio dello stesso anno, seguiti da eventi critici a settembre 2024. Gaeta.it - Emilia-Romagna: l’alert per le alluvioni, eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’sta affrontando una nuova crisi legata alle, un fenomeno che si è intensificato negli ultimi anni e che ha colpito questa regione con una frequenza e gravità senza precedenti. Questo articolo analizza le cause delle recenti inondazioni, con un focus sulle evidenze scientifiche del cambiamento climatico e su come esso stia influenzando il territorio italiano. Riepilogo dellerecenti inNegli ultimi due anni, l’ha subito una serie dialluvionali devastanti, riportando danni ingenti a città, campagne e comunità. Le date chiave da menzionare includono il 3-4 maggio 2023 e il 16-17 maggio dello stesso anno, seguiti dacritici a settembre 2024.

Maltempo Emilia Romagna - le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano - Emilia Romagna sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano i terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nel bolognese e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa. (Lapresse.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - alluvioni a Bologna - Ravenna e Modena - “Il messaggio che voglio dare è: non uscite in strada, non utilizzate l’automobile in nessuna zona di Bologna” ha sottolineato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in un videomessaggio postato sui social, per aggiornare la cittadinanza sulle condizioni meteo in città, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio. (Lapresse.it)

Allerta alluvioni in Emilia-Romagna : l’esondazione dei fiumi si propaga da Bologna a Piacenza - Le autorità stanno lavorando in stretto contatto con la Protezione Civile per garantire la sicurezza dei residenti e implementare appropriati piani di evacuazione per coloro che si trovano nelle zone più colpite. La maggior parte dei problemi segnalati è stata registrata nell’area di Bologna, con esondazioni che hanno colpito quasi tutti i corsi d’acqua. (Gaeta.it)