Elezioni regionali, la lista Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro presenta i candidati della provincia (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono Giovanni Puggioni (capolista - segretario provinciale del PCI vive a Forlì), Valeria Marconi (membro del Comitato Regionale del PCI - vive in provincia di Ferrara), Bruno Basini (segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista - vive a Forlì), Elvira Scardaccione (romana di Forlitoday.it - Elezioni regionali, la lista Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro presenta i candidati della provincia Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sono Giovanni Puggioni (capo- segretariole del PCI vive a Forlì), Valeria Marconi (membro del Comitato Regionale del PCI - vive indi Ferrara), Bruno Basini (segretariole del PartitoRifondazione Comunista - vive a Forlì), Elvira Scardaccione (romana di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simula il furto del bancomat - condannato ex segretario provinciale dei Democratici di Sinistra - Un anno e nove mesi con la pena sospesa. E' questa la condanna inflitta in primo grado a Oscar Trentin, 62enne di Castelfranco Veneto, un passato come segretario dei Democratici di Sinistra della Marca e poi approdato nelle fila della Lega Nord, dove è stato anche consigliere comunale nella sua... (Trevisotoday.it)

Forza Italia - Angelo Giglio nominato segretario provinciale dei "seniores" - Angelo Giglio, classe 1950, già dirigente di Medicina dello sport all'Asp di Palermo e consigliere comunale del capoluogo, è da oggi il nuovo segretario di Forza Italia "Seniores" in provincia di Palermo. Lo ha deciso il coordinatore regionale Marcello Caruso d'intesa con l'onorevole Salvatore... (Palermotoday.it)

Salvini a Carrara - il vicepremier al funerale segretario provinciale Lega - In questo momento il mio pensiero è rivolto alla moglie Alida e alla figlia Veronica cui esprimo il mio affetto e vicinanza e a cui porgo le mie più sentite condoglianze anche a nome dell’amministrazione comunale”. La sua improvvisa scomparsa mi addolora profondamente. A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, giungano alla moglie e alla figlia le più sentite condoglianze”. (Corrieretoscano.it)