Edoardo Bennato: “La sinistra utilizza i cantanti come Ghali per fare comizietti. Anche io fui arruolato…” (Di domenica 20 ottobre 2024) Quanti anni sono passati dall’uscita del pezzo di denuncia politica più bello degli ultimi quarant’anni, Feste di piazza, nel quale Edoardo Bennato descriveva l’atmosfera illusoria e decadente delle feste dell’Unità alle quali egli stesso era costretto a partecipare, nel nome della sinistra impegnata? “Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, a dolci ed aranciate”. Secoloditalia.it - Edoardo Bennato: “La sinistra utilizza i cantanti come Ghali per fare comizietti. Anche io fui arruolato…” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Quanti anni sono passati dall’uscita del pezzo di denuncia politica più bello degli ultimi quarant’anni, Feste di piazza, nel qualedescriveva l’atmosfera illusoria e decadente delle feste dell’Unità alle quali egli stesso era costretto a partecipare, nel nome dellaimpegnata? “Feste di piazza, le carte colorate, gli sguardi sempre ben disposti, a dolci ed aranciate”.

