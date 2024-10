DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: segui la cronaca LIVE del match (Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di D’Aversa e il Napoli di Conte in tempo reale Il Napoli è di scena sul campo dell’Empoli nel lunch match domenicale valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida tutta azzurra tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà DIRETTA dall’arbitro Abisso della sezione di Palermo. Antonio Conte, allenatore del Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.itI partenopei di Antonio Conte, reduci dai due successi casalinghi contro il Monza e il Como, vogliono tornare a vincere anche lontano dalla Campania dopo il pareggio senza reti contro la Juventus. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per confermare il primo posto in classifica e continuare a cullare il sogno del quarto scudetto. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: segui la cronaca LIVE del match Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre ildel ‘Castellani’ tra l’di D’Aversa e ildi Conte in tempo reale Ilè di scena sul campo dell’nel lunchdomenicale valido per l’ottava giornata del campionato diA. Una sfida tutta azzurra tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che saràdall’arbitro Abisso della sezione di Palermo. Antonio Conte, allenatore del(foto Ansa) – Calciomercato.itI partenopei di Antonio Conte, reduci dai due successi casalinghi contro il Monza e il Como, vogliono tornare a vincere anche lontano dalla Campania dopo il pareggio senza reti contro la Juventus. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per confermare il primo posto in classifica e continuare a cullare il sogno del quarto scudetto.

