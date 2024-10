Democrazia Sovrana e Popolare protesta al San Martino: "No alle virostar e alla gestione politica della sanità" (Di domenica 20 ottobre 2024) Un flash mob davanti all’entrata principale dell’Ospedale San Martino "per dire 'no' - si legge in una nota - alla gestione politica della sanità, che deve essere pubblica e per tutti, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo nefasto delle viro-star, a partire da Matteo Bassetti" Genovatoday.it - Democrazia Sovrana e Popolare protesta al San Martino: "No alle virostar e alla gestione politica della sanità" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un flash mob davanti all’entrata principale dell’Ospedale San"per dire 'no' - si legge in una nota -, che deve essere pubblica e per tutti, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo nefasto delle viro-star, a partire da Matteo Bassetti"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Democrazia Sovrana e Popolare protesta al San Martino : "No alle virostar e alla gestione politica della sanità" - Un flash mob davanti all’entrata principale dell’Ospedale San Martino "per dire 'no' - si legge in una nota - alla gestione politica della sanità, che deve essere pubblica e per tutti, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo nefasto delle viro-star, a partire da Matteo Bassetti"... (Genovatoday.it)