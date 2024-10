Corsa alle Regionali: chi sono i candidati di Emilia Romagna Futura, +Europa, Azione, Psi e Pri (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Le forze liberali e riformiste si uniscono sotto un’unica lista, "Emilia Romagna Futura", con giovani, lavoro e libertà come priorità centrali. La lista sosterrà Michele De Pascale nelle elezioni Regionali del 17-18 novembre, insieme a Bolognatoday.it - Corsa alle Regionali: chi sono i candidati di Emilia Romagna Futura, +Europa, Azione, Psi e Pri Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Le forze liberali e riformiste si uniscono sotto un’unica lista, "", con giovani, lavoro e libertà come priorità centrali. La lista sosterrà Michele De Pascale nelle elezionidel 17-18 novembre, insieme a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Svelata la lista "Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro" : "Siamo un'alternativa radicale" - La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della. (Forlitoday.it)

Elezioni Emilia Romagna - Andrea Babbi si candida nella lista di de Pascale - Bologna - 05/10/2024 - Conferenza stampa di presentazione della candidatura di Andrea Babbi nella Lista "Civici, con De Pascale Presidente" - FOTOSCHICCHI In piazza Maggiore, tra diversi amici e sostenitori (dall’ex ministro Piero Gnudi al massmediologo Roberto Grandi, dalla sindaca di Lizzano Barbara Franchi, alla ex prima cittadina Elena Torri, al consigliere comunale Filippo Diaco, ex ... (Ilrestodelcarlino.it)

Lo storico ristorante nella lista delle 50 migliori trattorie italiane - è l'unica presenza della Romagna - Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, autorevoli curatori della classifica “50topitaly”, hanno inserito La Sangiovesa tra i più importanti locali italiani della tradizione accanto a mostri sacri come Il Mirasole di San Giovanni in Persiceto (primo in classifica), tanto per fare un... (Riminitoday.it)