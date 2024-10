Ciclismo: il 42esimo ritrovo dei giudici di gara e direttori di corsa (Di domenica 20 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 20 ottobre 2024 - Il monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino alle pendici di Monte Morello è pronto ad ospitare domenica 27 ottobre la 42^ edizione del ritrovo dei giudici di gara e direttori di corsa del Ciclismo toscano, organizzato da Maurizio Colligiani a capo del Comitato. Saranno tanti i riconoscimenti da assegnare al termine di un’altra stagione ciclistica. Dopo il ritrovo a partire dalle ore 9, alle 10,30 la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Nicola e Francesco, cui seguirà alle 13 il pranzo con la consegna di numerosi premi a personaggi del Ciclismo tra i quali il Premio alla Carriera. Nel corso di questa lunga storia del ritrovo che iniziò il 27 ottobre 1980, circa cinquemila le persone intervenute alla festa presso il convento, con oltre 800 persone premiate. Lanazione.it - Ciclismo: il 42esimo ritrovo dei giudici di gara e direttori di corsa Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 20 ottobre 2024 - Il monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino alle pendici di Monte Morello è pronto ad ospitare domenica 27 ottobre la 42^ edizione deldeididideltoscano, organizzato da Maurizio Colligiani a capo del Comitato. Saranno tanti i riconoscimenti da assegnare al termine di un’altra stagione ciclistica. Dopo ila partire dalle ore 9, alle 10,30 la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Nicola e Francesco, cui seguirà alle 13 il pranzo con la consegna di numerosi premi a personaggi deltra i quali il Premio alla Carriera. Nel corso di questa lunga storia delche iniziò il 27 ottobre 1980, circa cinquemila le persone intervenute alla festa presso il convento, con oltre 800 persone premiate.

