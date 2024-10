Casoria, 15enne accoltellato in una rissa vicino al centro commerciale: è in pericolo di vita (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ragazzino è stato portato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni sono molto gravi. Fanpage.it - Casoria, 15enne accoltellato in una rissa vicino al centro commerciale: è in pericolo di vita Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il ragazzino è stato portato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni sono molto gravi.

Arpino di Casoria : Arrestato 57enne per la rapina ai danni di un anziano di 83 anni - Le indagini e la cattura del sospetto Dopo la denuncia del pensionato, i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno avviato le indagini per identificare e catturare il responsabile della rapina. Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . La scelta dell’aggressore di fingersi un professionista ha rivelato un intento manipolativo, mirato a ... (Gaeta.it)

Casoria - scoperto con la droga : arrestato minorenne di Afragola - Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 17enne di Afragola, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto un’altra ... (Puntomagazine.it)

Casoria : sorpreso con una pistola. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato - Casoria: uomo tenta di eludere il controllo degli agenti, accelera con la macchina e scappa, Deteneva una pistola gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Rocco a Casoria, hanno notato un’autovettura con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. (Puntomagazine.it)