Ballando con le Stelle, cos'è accaduto nella quarta puntata: l'eliminato (Di domenica 20 ottobre 2024) Ballando con le Stelle, ecco cos'è accaduto nel corso della quarta puntata Ballando con le Stelle, ieri sera è andato in onda con un nuovo appuntamento settimanale. Il talent show condotto da Milly Carlucci continua a riscuotere successo. La quarta puntata si è aperta con una prima eliminazione. Al ballottaggio erano finite due coppie: Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia e Alan Friedman in coppia con Giada Lini. Le due coppie si sono esibite e al termine della performance hanno scoperto il risultato. Sonia Bruganelli ha perso la sfida ed è stata eliminata mentre Sara Di Vaira ha deciso di usare la white card e dunque si è salvata. Leggi anche Grande Fratello, Javier cerca spiegazioni: il confronto con due gieffine l'eliminato della quarta puntata Al termine della puntata la conduttrice Milly Carlucci ha mostrato la classifica definitiva.

