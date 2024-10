Avetrana – Qui non è Hollywood, recensione RoFF19: Sarah Scazzi, cronaca e macabra curiosità (Di domenica 20 ottobre 2024) La nostra recensione di Avetrana – Qui non è Hollywood, serie tv in quattro puntate presentata alla 19ª Festa del Cinema di Roma e in arrivo in streaming solo su Disney+ La storia di Sarah Scazzi, uccisa a soli 15 anni, diventa una serie tv in quattro episodi diretti da Pippo Mezzapesa. Dopo aver attirato la curiosità – non sempre sana – di tutta l’Italia per interi mesi, questa triste vicenda di cronaca nera arriva su Disney+. Presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024, Avetrana – Qui non è Hollywood vanta nel cast un’irriconoscibile Valeria Scalera, Giancarlo Commare, Federica Pala, Imma Villa, Giulia Perulli, Mimmo Mancini e Paolo De Vita. Chi ha visto Sarah? Avetrana è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah (Federica Pala), una giovane ragazza di 15 anni, scompare. .com - Avetrana – Qui non è Hollywood, recensione RoFF19: Sarah Scazzi, cronaca e macabra curiosità Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) La nostradi– Qui non è, serie tv in quattro puntate presentata alla 19ª Festa del Cinema di Roma e in arrivo in streaming solo su Disney+ La storia di, uccisa a soli 15 anni, diventa una serie tv in quattro episodi diretti da Pippo Mezzapesa. Dopo aver attirato la– non sempre sana – di tutta l’Italia per interi mesi, questa triste vicenda dinera arriva su Disney+. Presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024,– Qui non èvanta nel cast un’irriconoscibile Valeria Scalera, Giancarlo Commare, Federica Pala, Imma Villa, Giulia Perulli, Mimmo Mancini e Paolo De Vita. Chi ha vistoè un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando(Federica Pala), una giovane ragazza di 15 anni, scompare.

AVETRANA – QUI NON È HOLLYWOOD : UNA TRAGEDIA GRECA AI TEMPI DEL POST MEDIALE - È evidente che la cosiddetta adesione al patto di finzione è rivoluzionata dal desiderio voyeuristico dello spettatore di vedere con i propri occhi la scena, l’azione, i dettagli dell’omicidio, ai quali non può accedere se non con il processo di mimesis insito nel Cinema. I toni del tragico, vengono espressi, attraverso momenti puramente grotteschi, come la danza macabra di Vanessa Scalera, che ... (Nerdpool.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood : recensione dei primi due episodi della serie Disney+ #RoFF19 - Sarah ai suoi occhi sembra rappresentare un modello irraggiungibile, ma al contempo è ancora una “bambina” da manipolare. La ragazza di Avetrana, di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Ha sete di abbracci, li chiede continuamente. Finisce per trovarli a casa degli zii, Cosima, Vanessa Scalera, e Michele, Paolo De Vita. (Cinefilos.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood - la serie sul delitto di Sarah Scazzi – IL TRAILER - Una vicenda che aveva sconvolto e appassionato l’Italia dal [. ]. . di Stefano Di Maria Ancora pochi giorni e il 25 ottobre arriverà in streaming su Disney+ AVETRANA – QUI NON è HOLLYWOOD, miniserie in quattro episodi che ripercorre l’omicidio di Sara Scazzi, morta il 26 agosto 2010 per mano dei parenti a lei più vicini. (Ilnotiziario.net)