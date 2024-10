Aumento degli infortuni mortali in Lombardia: il report rileva un drammatico incremento nel 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2024, la Lombardia ha registrato un preoccupante Aumento degli infortuni sul lavoro. Con 121 morti tra gennaio e agosto, la regione ha visto un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questo dato allarmante è emerso dal report “Non sicurezza, quanto mi costi?“, stilato da Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia. La pubblicazione di queste informazioni non è casuale: coincide con la Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2024. Le analisi, basate su dati forniti dall’INAIL, hanno messo in luce anche un costo complessivo di 3,9 miliardi di euro legato agli infortuni sul lavoro nei primi otto mesi dell’anno. Analisi dei dati sugli infortuni in Lombardia Dal report emergono incertezze e preoccupazioni riguardo al numero di infortuni professionali. Gaeta.it - Aumento degli infortuni mortali in Lombardia: il report rileva un drammatico incremento nel 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, laha registrato un preoccupantesul lavoro. Con 121 morti tra gennaio e agosto, la regione ha visto undell’8% rispetto all’anno precedente. Questo dato allarmante è emerso dal“Non sicurezza, quanto mi costi?“, stilato da Confcooperative Lavoro e Servizi. La pubblicazione di queste informazioni non è casuale: coincide con la Settimana europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre. Le analisi, basate su dati forniti dall’INAIL, hanno messo in luce anche un costo complessivo di 3,9 miliardi di euro legato aglisul lavoro nei primi otto mesi dell’anno. Analisi dei dati sugliinDalemergono incertezze e preoccupazioni riguardo al numero diprofessionali.

Sicurezza sul lavoro. Continua l’aumento degli infortuni : +8.7%. Su anche le malattie - 9% poiché passa da 207 del 2023 a 199 del 2024, tutte le altre registrano un incremento. In Italia – ha aggiunto – gli infortuni denunciati all’Inail, nei primi 8 mesi del 2024, nelle costruzioni, sono stati 26. 025 con un incremento del 10%". Rispetto agli infortuni mortali, in Italia, sempre nei primi 8 mesi del 2024, nelle costruzioni, sono stati 104 (+26. (Ilrestodelcarlino.it)

Infortuni - Inail : in aumento per gli studenti. Calderone : “La prevenzione parte dall’insegnamento a scuola” - L'articolo Infortuni, Inail: in aumento per gli studenti. Il 16,3% degli infortuni si concentra nel conto Stato, circa sette infortuni su dieci riguardano gli studenti delle scuole pubbliche statali. . Calderone: “La prevenzione parte dall’insegnamento a scuola” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Infortuni - Calderone : “Anche una sola morte è troppo - impegnati con aumento ispettori” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)