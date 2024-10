Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 19 Ottobre 2024. Tú Sí Que Vales vince col 24%, Ballando 22.8%

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nella serata di ieri,19, su Rai1 la quarta puntata dicon le Stelle ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 20.7% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:09 e 3.279.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:14 alle 1:24. Su Canale5 la quinta puntata di Tú Sí Queha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori con uno share del 24% dalle 21:18 alle 00:58 (Buonanotte di 12 minuti a 1.456.000 e il 22%). Su Rai2 F.B.I è la scelta di 753.000 spettatori pari al 3.9% e F.B.I. International 635.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato 886.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la prima puntata de La Confessione raggiunge 472.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Pari e dispari totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 889.000 spettatori con il 4.7%.