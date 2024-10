Walter Sabatini e il coma: «Ho visto Dio sotto mentite spoglie, ma è stato deludente» (Di sabato 19 ottobre 2024) Walter Sabatini, dirigente sportivo, oggi ha lasciato la guida della Salernitana. Il momento più alto della sua carriera è stata la Roma tra 2011 e 2016. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega che «L’immagine che racchiude tutto è quella di Aureliano Buendia in Cent’anni di solitudine , il mio libro preferito: il condannato e gli uomini del plotone d’esecuzione hanno la mia faccia». Dice che un personaggio che ammira è Fausto Bertinotti e che non ha più «stima di Israele: Netanyahu si sta comportando come i peggiori nazisti». Il calcio come menzogna Parla della morte di Renato Curi: «Non riesco a superare indenne una giornata senza pensare a Renato. Aver perso la poesia che avevo scritto quella notte, ha aggiunto altro dolore. Per scriverla mi ero dovuto scolare una bottiglia di whisky. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024), dirigente sportivo, oggi ha lasciato la guida della Salernitana. Il momento più alto della sua carriera è stata la Roma tra 2011 e 2016. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega che «L’immagine che racchiude tutto è quella di Aureliano Buendia in Cent’anni di solitudine , il mio libro preferito: il condannato e gli uomini del plotone d’esecuzione hanno la mia faccia». Dice che un personaggio che ammira è Fausto Bertinotti e che non ha più «stima di Israele: Netanyahu si sta comportando come i peggiori nazisti». Il calcio come menzogna Parla della morte di Renato Curi: «Non riesco a superare indenne una giornata senza pensare a Renato. Aver perso la poesia che avevo scritto quella notte, ha aggiunto altro dolore. Per scriverla mi ero dovuto scolare una bottiglia di whisky.

