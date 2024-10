Violenza sessuale su una 17enne nella scuola serale: arrestato un uomo di 42 anni a Taranto (Di sabato 19 ottobre 2024) La Violenza esplosa contro la ragazza : s’indaga su ripetuti episodi sia nell’aula che all’esterno. Le scriveva: “Stai per svegliare il mostro” Repubblica.it - Violenza sessuale su una 17enne nella scuola serale: arrestato un uomo di 42 anni a Taranto Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laesplosa contro la ragazza : s’indaga su ripetuti episodi sia nell’aula che all’esterno. Le scriveva: “Stai per svegliare il mostro”

Arrestato in provincia di Como un cittadino cinese accusato di violenza sessuale su minorenne - I reati di questo tipo non mettono solo in rischio la vittima immediata, ma influiscono sull’intera comunità. La reazione delle autorità e della società civile è fondamentale per affrontare efficacemente il fenomeno della violenza su minorenni. L’approccio della legge italiana prevede misure severe non solo per punire i colpevoli, ma anche per dissuadere fenomeni simili nel futuro. (Gaeta.it)

Violenza sessuale su minorenne - cinese ai domiciliari - . Indagato dalla Procura dei minori di Brescia, che ha competenza in materia, inseguito dai carabinieri di Brembate, arrestato in provincia di Como: è la triangolazione che ha portato al fermo di un cittadino cinese di 38 anni, L. le sue iniziali, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina minorenne e per questo già. (Imolaoggi.it)

Arrestato un 35enne per violenza sessuale su una turista a Termini Imerese : il racconto dell’aggressione - Questo gesto violento è stato considerato particolarmente grave, poiché è avvenuto in un luogo frequentato da famiglie e visitatori. Il sindaco della città e le forze dell’ordine hanno invitato i residenti e i turisti a rimanere vigili e a segnalare comportamenti sospetti. La presenza di testimoni oculari è risultata cruciale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per fornire alle forze ... (Gaeta.it)