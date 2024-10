Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 08:30 (Di sabato 19 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 08.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA Viabilità È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE DELL’ A1 FIRENZE-Roma DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANO RomaNO IN DIREZIONE Roma PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTAMENTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-Roma A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI NAPOLI AFRAGOLA I TRENI ALTA VELOCITÀ, ALCUNI DEI QUALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE VIA CASSINO O VIA FORMIA, POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 60 MINUTI PER GLI EVENTI SI CORRERÀ DOMANI LA Roma HALF MARATHON CON PARTENZA DAL CIRCO MASSIMO E ARRIVO AL COLOSSEO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 08:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 08.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALAÈ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLAAD ECCEZIONE DELL’ A1 FIRENZE-DOVE SONO PRESENTI CODE PER UN INCIDENTE TRA PONZANO E FIANONO IN DIREZIONEPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTAMENTI SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI NAPOLI AFRAGOLA I TRENI ALTA VELOCITÀ, ALCUNI DEI QUALI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE VIA CASSINO O VIA FORMIA, POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 60 MINUTI PER GLI EVENTI SI CORRERÀ DOMANI LAHALF MARATHON CON PARTENZA DAL CIRCO MASSIMO E ARRIVO AL COLOSSEO.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 07 : 30 - INFINE PER LA GIORNATA DI OGGI DIRAMATA L ALLERTA METEO DI COLORE GIALLO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SI RICORDA IN CASO DI PIOGGIA DI AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 20 : 30 - PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 19 : 45 - IL SINISTRO PROVOCA RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA STRADA STATALE 430 DELLA VALLE DEL GARIGLIANO TRA LA CASILINA ED IL BIVIO PER L’A1. SI CONSIGLIA DI USCIRE A PONTECORVO PER POI RIENTRARE A CAGLIANELLO. PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI A CAUSA DEL SINISTRO DI QUESTO POMERIGGIO CHE HA COINVOLTO DUE CAMION ANCORA CHIUSA LA CARREGGIATA ALL’ ALTEZZA DELLA BARRIERA DI SAN VITTORE. (Romadailynews.it)