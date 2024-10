Ilgiorno.it - Verde, qualità dell’aria, traffico. Pronto il Rapporto in vista del Pgt

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lae i cambiamenti climatici, il paesaggio e il patrimonio culturale, l’uso del suolo e la gestione dei rifiuti, la fotografia dell’oggi e le linee guida per il futuro. Èilambientale preliminare alla valutazione ambientale strategica, passaggio fondamentale indell’adozione del nuovo Pgt di Gorgonzola. Il documento è in visione ai cittadini, eventuali osservazioni o contributi potranno essere inoltrati entro il 9 novembre. La prima riunione della conferenza di servizi per la vas è fissata per l’11 novembre, alle 9,30, in Municipio. Il documento si apre con una presentazione del territorio gorgonzolese, con focus sul paesaggio agricolo, sulle infrastrutture, sui corsi d’acqua.