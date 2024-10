Turris-Giugliano 2-0, decidono Pugliese ed Onofrietti: i corallini vincono un altro derby, De Rosa sbaglia un rigore (Di sabato 19 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva per la Turris che si prende il derby e condanna il Giugliano al terzo stop in campionato. La squadra di Mirko Conte balza a 11 punti in classifica, rallentando di conseguenza la marcia della formazione di Valerio Bertotto che resta a quota 17. La partita si apre con Napolitoday.it - Turris-Giugliano 2-0, decidono Pugliese ed Onofrietti: i corallini vincono un altro derby, De Rosa sbaglia un rigore Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva per lache si prende ile condanna ilal terzo stop in campionato. La squadra di Mirko Conte balza a 11 punti in classifica, rallentando di conseguenza la marcia della formazione di Valerio Bertotto che resta a quota 17. La partita si apre con

