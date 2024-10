Tornano in azione i bombardieri invisibili B-2, colpiti gli arsenali Houthi (Di sabato 19 ottobre 2024) Era da molto tempo che le forze aeree statunitensi non utilizzavano bombardieri B-2 Spirit per azioni in Medioriente, ma nelle ore notturne (europee) tra il 16 e il 17 ottobre, l’Usaf è tornata a colpire nello Yemen occidentale distruggendo cinque depositi sotterranei di armamenti degli Houthi, dove pare fossero stivati missili e munizioni, ma anche componenti, per armare Ansarallah. Con tutta probabilità armi con le quali sarebbero stati compiuti altri atti ostili contro i mercantili e i pattugliatori occidentali che navigano nel Mar Rosso meridionale, nel Golfo Di Aden e quindi transitano nello Stretto di Bab-el-Mandeb. L’attacco, come ha dichiarato il Centcom (l’ufficio comunicazione dei militari Usa), sarebbe stato coordinato da alcune unità navali ma eseguito appunto con i bombardieri Stealth (invisibili ai radar). Panorama.it - Tornano in azione i bombardieri invisibili B-2, colpiti gli arsenali Houthi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Era da molto tempo che le forze aeree statunitensi non utilizzavanoB-2 Spirit per azioni in Medioriente, ma nelle ore notturne (europee) tra il 16 e il 17 ottobre, l’Usaf è tornata a colpire nello Yemen occidentale distruggendo cinque depositi sotterranei di armamenti degli, dove pare fossero stivati missili e munizioni, ma anche componenti, per armare Ansarallah. Con tutta probabilità armi con le quali sarebbero stati compiuti altri atti ostili contro i mercantili e i pattugliatori occidentali che navigano nel Mar Rosso meridionale, nel Golfo Di Aden e quindi transitano nello Stretto di Bab-el-Mandeb. L’attacco, come ha dichiarato il Centcom (l’ufficio comunicdei militari Usa), sarebbe stato coordinato da alcune unità navali ma eseguito appunto con iStealth (ai radar).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo contratti Pa e difesa della sanità : Cgil e Uil tornano in piazza - Dopo i metalmeccanici scesi in piazza ieri in difesa del settore auto oggi tocca ai dipendenti pubblici ed ai lavoratori della sanità protestare per difendere «Salario, salute, diritti, occupazione», ... (msn.com)

Per i migranti, Albania e ritorno - Neanche il tempo di partire, e devono già tornare in Italia i 12 migranti trasferiti nel centro di accoglienza di Shengjin, in Albania, a bordo della nave Libra della Marina militare. Ieri il Tribunal ... (italiaoggi.it)

Automotive, Sbarra (Cisl): "Stellantis rispetti gli impegni, basta con le chiacchiere" - (Agenzia Vista) "Mandiamo un forte messaggio a Stellantis: serve un serio e credibile piano industriale per gli stabilimenti italiani, rilanciando ... (stream24.ilsole24ore.com)