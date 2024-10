The Family, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: segreti rivelati e colpi di scena (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano le nuove puntate di The Family, la serie tv turca che sta conquistando il piccolo schermo italiano. Non mancheranno colpi di scena e inaspettati risvolti tra i protagonisti della trama. Ecco cosa succederà la prossima settimana. Le puntate della settimana dal 21 al 25 ottobre di The Family saranno ricche di tensioni e rivelazioni che cambieranno le dinamiche tra i protagonisti. I segreti che i personaggi hanno cercato di nascondere per lungo tempo cominciano a venire alla luce, provocando sconvolgimenti nelle loro vite. Devin si trova al centro di un’importante scoperta che riguarda Hulya e Ergun, mentre Serap si prepara a fare una rivelazione sconvolgente. Velvetmag.it - The Family, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: segreti rivelati e colpi di scena Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arrivano le nuove puntate di The, la serie tv turca che sta conquistando il piccolo schermo italiano. Non mancherannodie inaspettati risvolti tra i protagonisti della trama. Ecco cosa succederà la prossima settimana. Le puntate della settimana dal 21 al 25di Thesaranno ricche di tensioni e rivelazioni che cambieranno le dinamiche tra i protagonisti. Iche i personaggi hanno cercato di nascondere per lungo tempo cominciano a venire alla luce, provocando sconvolgimenti nelle loro vite. Devin si trova al centro di un’importante scoperta che riguarda Hulya e Ergun, mentre Serap si prepara a fare una rivelazione sconvolgente.

