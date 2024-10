Studente porta un coltello a scuola: preoccupazione tra i genitori. Rassicura la dirigente (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovedì scorso, in una scuola in provincia di Rovigo, uno Studente di prima media, di origini nordafricane, ha portato un coltello nello zaino e lo ha mostrato in classe davanti ai compagni. L'articolo Studente porta un coltello a scuola: preoccupazione tra i genitori. Rassicura la dirigente . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovedì scorso, in unain provincia di Rovigo, unodi prima media, di origini nordafricane, hato unnello zaino e lo ha mostrato in classe davanti ai compagni. L'articolountra ila

